Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zigarettenautomat gestohlen

Nottertal-Heilinger Höhen (ots)

In der Nacht zu Donnerstag erbeuteten Unbekannte einen Zigarettenautomaten, der sich in der Straße Sorge nahe einer Kleingartenanlage befand. Zwischen 3.20 Uhr und 3.30 Uhr trennten sie den Automaten gewaltsam vom Haltepfosten und entwendeten ihn in weiterer Folge vollständig. Ermittlungen zufolge ist anzunehmen, dass die Täter den Zigarettenautomaten mit einem Fahrzeug, möglicherweise mit einem Quad, abtransportiert haben.

Wer hat die Tat bemerkt und kann Angaben zu den Tätern oder zu deren Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 entgegen.

Aktenzeichen: 0062030

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell