Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Bargeld und Zigaretten aus Automaten entwendet

Mühlhausen (ots)

Am Mittwoch nahmen Polizeibeamte eine Anzeige wegen des besonders schweren Diebstahls aus einem Zigarettenautomaten auf. Bislang unbekannte Täter öffneten den Automaten, der sich in der Straße St. Nikolai im Bereich eines Gasthofes befindet, gewaltsam und entwendeten daraus Zigaretten und Bargeld in noch unbekannter Menge. Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen dem 1. Dezember 2023 und dem 6. März 2024. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 auf. Aktenzeichen: 0060798

