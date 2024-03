LPI-NDH: Nach Kollision geflüchtet

Unstruttal (ots) - Schwere Verletzungen erlitt ein Mann am Mittwochnachmittag im Unstrut-Hainich-Kreis. Der 47-Jährige führte Arbeiten an seinem Haus in Unstruttal durch. Ersten Ermittlungen zufolge brach er aus noch ungeklärter Ursache durch eine im Bau befindliche Zwischendecke und stürzte mehrere Meter hinab. Der Mann kam ins Krankenhaus. Aufgrund des Rettungseinsatzes musste die Straße kurzzeitig gesperrt werden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

