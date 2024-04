Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mosbach und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.04.2024

Heilbronn (ots)

Neckar-Odenwald-Kreis / Landkreis Heilbronn: Gemeinsame Ermittlungsgruppe "Max" des Kriminalkommissariats Mosbach und des Polizeireviers Mosbach nimmt Einbrecherbande fest

Am 16. April 2024 nahmen Beamte der speziell zur Aufklärung einer Einbruchsserie im Neckar-Odenwald-Kreis eingerichteten, gemeinsamen Ermittlungsgruppe des Kriminalkommissariats Mosbach und des Polizeireviers Mosbach mit Unterstützung weiterer Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Heilbronn insgesamt vier mutmaßliche Einbrecher fest. Drei der Festgenommenen stammen aus dem Neckar-Odenwald-Kreis, ein weiterer aus dem Landkreis Heilbronn. Den drei 19 Jahre alten Heranwachsenden und einem 23 Jahre alten Mann wird vorgeworfen, in der Zeit zwischen August 2023 und März 2024 in mindestens 28 Fällen in verschiedene Objekte, unter anderem in Einfamilienhäuser, Steuerbüros, religiöse Einrichtungen, Gaststätten sowie Kindergärten in unterschiedlicher Besetzung eingebrochen zu sein und vornehmlich Bargeld entwendet zu haben. Hierbei lagen die Tatorte primär im Neckar-Odenwald-Kreis - mit Schwerpunkten in Haßmersheim und Mosbach. Darüber hinaus steht die Gruppierung im Verdacht, mindestens eine weitere Tat im Landkreis Heilbronn sowie eine Tat im Rhein-Neckar-Kreis begangen zu haben. Durch umfangreiche und akribische Ermittlungen gelang es den Beamten der Ermittlungsgruppe "Max" Tatzusammenhänge herzustellen und den Tatverdächtigen auf die Spur zu kommen. Daher wurden am 16. April 2024 die zwischenzeitlich von der Staatsanwaltschaft Mosbach erlassenen Haftbefehle sowie Durchsuchungsbeschlüsse zeitgleich in Haßmersheim, Mosbach, Neckarzimmern, Billigheim und Eppingen vollstreckt und alle vier Tatverdächtigen in der Folge der zuständigen Haftrichterin beim Amtsgericht Mosbach vorgeführt. Im Rahmen der Durchsuchungsmaßnahmen konnten die Ermittler umfangreiches Beweismaterial sicherstellen. Zwei der drei heranwachsenden Tatverdächtigen wurden noch am selben Tag in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten eingeliefert. Die Haftbefehle gegen den dritten Heranwachsenden und den Erwachsenen wurden mit strengen Auflagen außer Vollzug gesetzt.

