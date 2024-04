Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 18.04.2024 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Lenker eines roten Kleinwagens gesucht Nachdem der Fahrer oder die Fahrerin eines roten Kleinwagens am Mittwochabend in Bad Mergentheim einen Unfall verursachte und danach einfach weiterfuhr, sucht die Polizei Zeugen. Gegen 17.10 Uhr fuhr eine 72-Jährige mit ihrem Opel auf der Buchener Straße. Als sie nach links abbiegen wollte und sich hierzu in der Fahrbahnmitte einordnete, fuhr der rote Kleinwagen rechts an ihr vorbei und touchierte hierbei ihr rechtes Fahrzeugheck. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 5499 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell