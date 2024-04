Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 18.04.2024 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Lauffen am Neckar: Polizei sucht Zeugen nach Hausfriedensbruch

Eine bisher unbekannte Person verschaffte sich am Mittwoch unberechtigt Zutritt zu Wohnungen in Lauffen am Neckar. Gegen 10 Uhr behauptete der Mann gegenüber einer 83-Jährigen in der Hölderlinstraße, dass er den Wasserzähler ablesen müsse. Als die Seniorin ihn nicht in die Wohnung lassen wollte, drängte er sich an ihr vorbei, schaute sich um und verließ nach mehrfacher Aufforderung das Gebäude wieder. Wenig später, gegen 11.30 Uhr, tauchte die gleiche Person bei einer 89-Jährigen im Trollingerweg auf und wiederholte sein Verhalten von zuvor. Entwendet wurde in beiden Objekten nichts. Der Mann wird wie folgt beschrieben: - Circa 30 bis 35 Jahre alt - Dunkler Teint - Trug ein blaues Oberteil und eine blaue Hose (möglicherweise Jeans) - Trug eine Basecap und einen dunklen DIN A-5 Block bei sich - Sprach Deutsch mit Akzent Wer hat im Tatzeitraum im Bereich der Hölderlinstraße und des Trollingerwegs verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zu dem Unbekannten machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07133 2090 an das Polizeirevier Lauffen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell