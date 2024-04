Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: PRESSEMITTEILUNG DES POLIZEIPRÄSIDIUMS HEILBRONN VOM 17.04.2024 MIT EINEM BERICHT AUS DEM LANDKREIS HEILBRONN

Heilbronn (ots)

Schwaigern/Massenbach: Brand eines Wohn- und Gewerbehauses Am Mittwoch, 17.04.2024, kurz vor 17:00 Uhr, kam es zum Brand eines Gebäudes im Gewerbering in Schwaigern. Nach ersten Erkenntnissen geriet durch unbeaufsichtigtes Essen auf dem Herd die Küche in Brand. Das Feuer breitete sich weiter aus, dass beide Wohnungen im Obergeschoß durch die Flammen zerstört wurden. Die darunterliegende Wohnung im EG wurde durch Löschwasser ebenfalls so in Mitleidenschaft gezogen, dass sie nicht mehr bewohnbar ist. Nach ersten Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass die auf dem Dach montierte PV-Anlage ebenfalls beschädigt wurde. Bei dem Brand kam es zu keinen Personen-schäden. Der entstandene Sachschaden wird bislang auf ca. 550.000 Euro geschätzt. Durch die starke Rauchentwicklung war die Sicht auf der L1107 kurzfristig beeinträchtigt. Zahlreiche Feuerwehr und Rettungskräfte waren vor Ort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell