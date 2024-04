POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.04.2024 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.04.2024 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Schöntal-Bieringen: Zigaretten und Lebensmittel aus Laden entwendet

Ein Unbekannter verschaffte sich am Dienstag Zutritt zu einem Einkaufsladen in Schöntal-Bieringen und entwendete Ware. Der Täter schob zwischen 2.30 Uhr und 5.45 Uhr einen Rollladen an der Eingangstür nach oben und zerbrach eine Glasscheibe. Im Innenraum entwendete er mehrere Zigarettenpackungen und einige Lebensmittel. Anschließend flüchtete die Person unerkannt. Der Gesamtschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 8294 beim Polizeiposten Niedernhall zu melden.

Waldenburg: Zwei Totalschäden und eine Verletzte

Ein Citroen und ein Audi kollidierten am Dienstagmorgen in Waldenburg. Eine 65-Jährige war gegen 8 Uhr mit ihrem Citroen C3 auf der Straße "Am Bahnhof" in Richtung der L1046 unterwegs. Zu diesem Zeitpunkt fuhr eine 28 Jahre alte Frau mit ihrem Audi A1 auf der Landesstraße von Waldenburg in Richtung der L1036. An der Einmündung fuhr die 65-Jährige nach links auf die Landesstraße und übersah dabei vermutlich die Audi-Lenkerin. Hierdurch kollidierten die Autos miteinander und es entstand an beiden Pkws Totalschaden in Höhe von rund 27.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die 28-Jährige wurde leicht verletzt und zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

Kupferzell: 50.000 Euro Schaden bei Brand

Keine Verletzten aber Sachschaden im fünfstelligen Bereich entstand am Dienstagabend bei einem Brand in Kupferzell. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet gegen 22 Uhr ein Trockner in einem Keller in der Straße "Leisklinge" in Brand. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen und die Bewohner das Gebäude unverletzt verlassen.

Künzelsau: Zwei Verletzte nach Unfall ins Krankenhaus

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend in Künzelsau kollidierten ein VW Golf und ein Opel. Der 26-jährige Golf-Lenker war gegen 21.30 Uhr auf der Bundesstraße 19 von der Stuttgarter Straße kommend unterwegs und wollte nach links in die Lindenstraße abbiegen. Ein 34-Jähriger fuhr zu diesem Zeitpunkt ebenfalls auf der Bundesstraße vom Kocher kommend in Richtung Stuttgarter Straße. Vermutlich übersah der VW-Fahrer den Opel und bog ab. Hierdurch kam es zum Zusammenstoß. Der Opel kam ins Schleudern und blieb schließlich am Fahrbahnrand stehen. Die beiden Fahrer wurden leicht verletzt und zur Untersuchung mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden von rund 15.000 Euro.

