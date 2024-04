Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.04.2024 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Frau bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen in Bad Mergentheim wurde eine 24-jährige Autofahrerin leicht verletzt. Um kurz vor 8 Uhr befuhr eine 34-Jährige mit ihrem VW die Wilhelm-Frank-Straße und wollte nach links auf den Parkplatz einer Firma abbiegen. Hierbei übersah sie vermutlich die entgegenkommende Opel-Fahrerin und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die 34-Jährige wurde hierdurch leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 6.000 Euro.

