POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.04.2024 mit Berichten aus dem Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn-Böckingen: Polizei sucht Transporter-Fahrer nach Unfallflucht

Nach einem Verkehrsunfall mit Unfallflucht am Dienstagmorgen in Heilbronn, sucht die Polizei Zeugen des Geschehens. Gegen 7.50 Uhr war ein 18-Jähriger mit seinem VW Golf auf der Bundesstraße 293 von Leingarten in Richtung Heilbronn unterwegs, als ihm kurz vor Beginn des Industriegebiets West ein Transporter entgegenkam. Da sich dieser zum Teil auf der Fahrbahn des jungen Mannes befand, musste der VW-Fahrer mit seinem Fahrzeug nach rechts ausweichen um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Hierbei fuhr der 18-Jährige gegen die Leitplanke, streifte mit dem Golf an dieser entlang und überfuhr im Anschluss ein Verkehrszeichen und eine Warnbake. An seinem Fahrzeug entstand hierbei ein Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Der Schaden an der Leitplanke, dem Schild und der Warnbarke kann derzeit noch nicht beziffert werden. Der Fahrer des Transporters setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem gesuchten Transporter-Fahrer machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 204060 an das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen.

Heilbronn: Einbruch in Kletterpark - Zeugen gesucht

Eine bisher unbekannte Person verschaffte sich in der Nacht von Sonntag auf Montag unberechtigt Zutritt zu einer Kletterhalle in Heilbronn. Zwischen 20 Uhr am Sonntag und 9 Uhr am nächsten Morgen gelangte der Täter auf bisher unbekannte Weise in das Gebäude in der Lichtenbergerstraße und brach einen Schlüsselschrank auf. Anschließend wurde versucht eine Türe aufzuhebeln. Als dies misslang flüchtete die unbekannte Person. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet. Die Höhe des verursachten Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

