POL-KB: Bad Wildungen - Polizei bietet Fahrradcodierungen an, vorherige Anmeldung notwendig

Die Polizeistation Bad Wildungen lädt interessierte Fahrradbesitzerinnen und Fahrradbesitzer zu Fahrradcodierungen ein. Diese finden in der Zeit vom 8. bis 12. April 2024 zu unterschiedlichen Zeiten auf dem Gelände der Polizeistation Bad Wildungen statt. Es sind Codierungen an den Vor-und Nachmittagen geplant.

Die Fahrradcodierung wird durch eine geschulte Beamtin der Polizeistation Bad Wildungen durchgeführt. Dabei wird eine individuelle Nummer in den Rahmen des Rades eingraviert. Im Falle des Diebstahls gibt der Code der Polizei Hinweise auf den rechtmäßigen Eigentümer. Dies macht es den Dieben zudem erheblich schwerer, ihr Diebesgut weiterzuverkaufen

Fahrradcodierung mit Eigentumsnachweis

Zu dem Termin müssen Interessierte einen Eigentumsnachweis für das Rad sowie einen gültigen Personalausweis oder Reisepass mitbringen. Carbon- und Bambusrahmen können nicht codiert werden. E-Bike- und Pedelec-Besitzer werden gebeten, den Schlüssel für den Akku mitzubringen.

Voranmeldung bei der Polizeistation Bad Wildungen erforderlich

Da jede Codierung Zeit in Anspruch nimmt und entsprechend nur eine begrenzte Zahl an Terminen angeboten werden kann, ist eine Voranmeldung erforderlich.

Interessierte melden sich bitte werktags von 08.00 bis 16.00 Uhr unter der Tel. 05621/7090-35 oder per Mail an simone.feussner@polizei.hessen.de bei der Schutzfrau vor Ort der Bad Wildunger Polizei, Polizeioberkommissarin Simone Feußner, an.

Weitere Codierungen

Die Schutzfrau vor Ort der Polizeistation Bad Wildungen plant in diesem Jahr weitere Codieraktionen. Diese sollen in der Woche vom 3. bis 7. Juni 2024 sowie während des diesjährigen Präventionstags der Stadt Bad Wildungen am 12. Oktober 2024 stattfinden.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

