Polizei Korbach

POL-KB: Korbach

Lichtenfels - Zwei Transporter aufgebrochen, Werkzeuge gestohlen, Polizei bittet um Hinweise

Korbach (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachen unbekannte Täter in Korbach-Nordenbeck und in Lichtenfels-Goddelsheim zwei Transporter auf und entwendeten, teilweise hochwertige, Werkzeuge. Die Polizei geht von einem Tatzusammenhang aus und sucht Zeugen.

In Goddelsheim begaben sich die Täter auf ein Firmengelände in der Hoggerstraße. Hier öffneten sie gewaltsam die Hecktür eines Transporters. Aus dem Fahrzeug stahlen sie Werkzeuge, unter anderem der Marken DeWalt, Bosch, Festool und Makita im Gesamtwert eines mittleren vierstelligen Betrags.

In Nordenbeck waren die wahrscheinlich selben Täter in der Goldhäuser Straße aktiv. Auch hier öffneten sie gewaltsam die hintere Tür und entwendeten Werkzeuge aus dem Transporter. Dabei handelte es sich um elektrische Werkzeuge der Marken Husquarna und Einhell sowie weitere Werkzeuge, unter anderem Schlüsselsätze und Zangen, im Gesamtwert von über 2.000 Euro

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-9710.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell