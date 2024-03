Polizei Korbach

POL-KB: Willingen-Usseln - Zigarettenautomat am frühen Morgen gesprengt, Zeugen gesucht

Korbach (ots)

Auf einen Zigarettenautomaten abgesehen hatten es bisher unbekannte Täter am frühen Donnerstagmorgen in Willingen-Usseln. Die Polizei bittet um Hinweise.

Gegen 04.10 Uhr meldete sich ein Zeuge bei der Polizei Korbach. Er hatte einen lauten Knall wahrgenommen, kurz danach konnte er ein Auto schnell wegfahren hören.

Als die Polizei kurz nach der Meldung am Tatort in der Usselner Sportstraße eintraf, konnte sie feststellen, dass ein an einer Wand angebrachter Zigarettenautomat erheblich beschädigt war.

Offensichtlich hatten die unbekannten Täter den Automaten mit bisher nicht bekannten Mitteln gesprengt. Der Automat wurde dadurch komplett zerstört, Einzelteile flogen mehrere Meter weit. An der Gebäudewand entstanden durch die Sprengung kleinere Risse. Die Höhe des Gesamtschadens ist noch unklar, dürfte sich aber im unteren fünfstelligen Bereich bewegen.

Ob die Täter auch Beute machen konnten, ist derzeit noch nicht bekannt.

Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei Korbach, die unter der Tel. 05631-9710 um Zeugenhinweise bittet.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell