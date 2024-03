POL-KB: Burgwald-Wiesenfeld - Junger Mann attackiert grundlos unbekannte Frau, Sohn und Hund, Tatverdächtiger festgenommen

Korbach (ots) - Am Freitag (23. Februar) zwischen 19.15 und 23.45 Uhr versuchte ein unbekannter Täter in ein Wohnhaus im Hebbergweg in Bad Aroslen-Helsen einzubrechen. Seine Versuche eine Tür aufzuhebeln scheiterten, so dass er ohne Beute flüchten musste. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Korbach, Tel. 05631-9710. Dirk ...

