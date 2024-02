POL-KB: Willingen - Container aufgebrochen, Heizkörper gestohlen

Korbach (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen bisher unbekannte Täter in einen Reparaturladen für Mobiltelefone in der Frankenberger Bahnhofstraße ein. Die Täter schlugen eine Fensterscheibe des Geschäfts ein. Dadurch konnten sie an eine dahinter befindliche Glasvitrine gelangen, die sie ebenfalls einschlugen. Aus der Vitrine entwendeten sie mehrere ...

mehr