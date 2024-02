Polizei Korbach

POL-KB: Bad Wildungen - Einbrecher stehlen Getränke aus Gastwirtschaft

Korbach (ots)

Am frühen Samstagmorgen brachen bisher unbekannte Täter in eine Gastwirtschaft in Bad Wildungen ein. Sie entwendeten Getränke, ein Zeuge konnte die Täter beobachten. Die Polizei bittet um weitere Hinweise

Am Samstag gegen 06.30 Uhr hörte ein Zeuge ein lautes Geräusch. Als er aus dem Fenster sah, konnte er zwei männliche Personen vor einer Gaststätte in der Brunnenstraße sehen. Während ein Mann vor der Gaststätte gewartet habe, sei der zweite Mann durch eine eingeschlagene Türscheibe in die Gasträume gelangt.

Bei der Tatortaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass die Täter die Tür mit einem unbekannten Gegenstand eingeschlagen hatten. In den Gasträumen durchsuchten sie den Thekenbereich und entwendeten mehrere Getränkeflaschen aus einem Kühlschrank. Der Wert des Diebesgutes ist noch unklar, den Sachschaden schätzten die Polizeibeamten auf 500 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Wildungen, Tel. 05621/70900.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell