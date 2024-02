Polizei Korbach

POL-KB: Korbach - Brand auf Terrasse an Wohnhaus, Polizei geht von Brandstiftung aus, Tatverdächtige festgenommen

Korbach (ots)

Am Mittwochabend kam es in der Leipziger Straße in Korbach zu einem Brand auf einer Terrasse eines Wohnhauses, der auf das Gebäude überzugreifen drohte. Dies konnten die Feuerwehren verhindern. Die Polizei nahm ein Tatverdächtige fest.

Die Polizeistation Korbach erhielt gegen 19.30 Uhr die Mitteilung, dass es auf einer Terrasse eines Wohnhauses in der Leipziger Straße zu einem Brand gekommen ist. Am Brandort waren bereits die Feuerwehren aus Korbach, Lengefeld, Lelbach und Nordenbeck im Einsatz. Diesen gelang es, das Feuer auf der Terrasse nach kurzer Zeit abzulöschen

Durch den Brand wurden keine Personen verletzt, Bewohner des Hauses hatten leichten Rauchgeruch wahrgenommen und konnten das Haus unverletzt verlassen.

Am Brandort stellten die Polizeibeamten fest, dass der Brand im Bereich eines Holzstapels auf der Terrasse des Hauses entstanden sein muss. Von dort drohte sich das Feuer auf das Haus auszubreiten, was jedoch durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehren verhindert werden konnte. Es entstanden Brandschäden an der Hausfassade, einer Terrassentür und einem Fenster. Zudem kam es zu Rußablagerungen in der Kellerwohnung. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 10.000 Euro.

Aufgrund der ersten Ermittlungen am Brandort ergab sich ein Tatverdacht gegen eine 45-jährige Frau, die bereits eine Stunde nach der Brandmeldung in Korbach festgenommen werden konnte. Die erheblich unter Alkoholeinfluss stehende Tatverdächtige wurde in polizeiliches Gewahrsam genommen. Eine angeordnete Blutentnahme führte ein Arzt bei der Polizeistation Korbach durch. Die Tatverdächtige konnte am Donnerstagmorgen wieder auf freien Fuß gesetzt werden.

Die Kriminalpolizei Korbach führt nun die weiteren Ermittlungen. Auf die 45-Jährige wartet ein Ermittlungsverfahren wegen schwerer Brandstiftung.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell