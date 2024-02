POL-KB: Frankenberg - Einbrecher in Reparaturladen für Mobiltelefone

Korbach (ots) - Am frühen Samstagmorgen brachen bisher unbekannte Täter in eine Gastwirtschaft in Bad Wildungen ein. Sie entwendeten Getränke, ein Zeuge konnte die Täter beobachten. Die Polizei bittet um weitere Hinweise Am Samstag gegen 06.30 Uhr hörte ein Zeuge ein lautes Geräusch. Als er aus dem Fenster sah, konnte er zwei männliche Personen vor einer ...

