POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.04.2024 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Hardheim: Busfahrer nach Unfallflucht gesucht

Der Fahrer eines Buses der Marke "Evobus/Setra", Model Comfort Class 400 oder Top Class 400 verursachte am Dienstag in Hardheim Sachschaden und flüchtete anschließend. Die gesuchte Person war zwischen 7 Uhr und 17 Uhr auf der Heinrich-Lübke-Straße unterwegs und kam in einer Linkskurve mit der rechten Fahrzeugfront nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte der Bus mit einem circa 500 Kilogramm schweren Stein und verursachte Sachschaden in Höhe von circa 150 Euro. Nach der Kollision entfernte sich der Fahrer von der Unfallstelle, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern oder die Polizei zu informieren. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem gesuchten Fahrer machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06281 9040 an das Polizeirevier Buchen.

