POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.04.2022 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots) - Boxberg: Unfall verursacht und geflohen - Zeugen gesucht Eine unbekannte Person verursachte am vergangenen Wochenende einen Verkehrsunfall in Boxberg und flüchtete im Anschluss. Zwischen 17 Uhr am Freitag und 11.15 Uhr am Montag prallte die Person mit ihrem Fahrzeug in der Jakob-Reichert-Straße ...

