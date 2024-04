Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.04.2024 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

A6/Öhringen: Lkw-Fahrer fährt nach Unfall einfach weiter

Ein Unfall zwischen zwei Lkws ereignete sich am Montagmorgen auf der Autobahn 6 bei Öhringen. Ein 43-Jähriger fuhr gegen 7.30 Uhr auf der rechten Fahrspur mit seiner Sattelzugmaschine in Richtung Nürnberg, als ihn ein 28-Jährigen mit dessen Sattelzugmaschine versuchte zu überholen. Als sie ungefähr auf gleicher Höhe waren, zog der 28-Jährige plötzlich nach rechts und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Jüngere setzte seine Fahrt im Anschluss zunächst unbeirrt fort. Glücklicherweise wurde der Unfall durch eine aufmerksame Zeugin beobachtet, die die Polizei verständigte und hinter dem Unfallverursacher herfuhr, bis dieser schließlich einer Kontrolle unterzogen werden konnte. Der ausländische Fahrer musste eine Sicherheitsleistung in Höhe von 2.500 Euro hinterlegen und seinen Führerschein abgeben. Der Schaden am Lkw des 43-Jährigen wird auf 15.000 Euro geschätzt.

