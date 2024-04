Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.04.2024 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn-Neckargartach: Kabel von Baustelle gestohlen - Zeugen gesucht

Unbekannte entwendeten am frühen Montagmorgen mehrere Gegenstände von einer Baustelle in Heilbronn-Neckargartach. Zwischen 0.15 Uhr und 0.30 Uhr betraten der oder die Täter das Grundstück im Manfred-Weinmann-Ring und nahmen Kabel, Sicherungen, Kabeltrommeln und eine Steuerbox mit. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 204060 an das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen.

Lauffen am Neckar: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Bereits am Donnerstag, den 28.03.2024, verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug in Lauffen am Neckar einen Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro und flüchtete anschließend. Gegen 12.45 Uhr parkte eine 21-Jährige ihren VW Golf auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Bahnhofstraße. Als die junge Frau gegen 13.15 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sich den Schaden an der Beifahrerseite fest. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Lauffen unter der Telefonnummer 07133 2090 entgegen.

