POL-EU: Brand in Garage

Zülpich-Enzen (ots) - Ein Zeuge entdeckte am Montagabend (22. Januar) gegen 19.30 Uhr eine ausgelaufene Ölflasche in einem Teich in der Nähe der Straße Antonigartzem. Die Feuerwehr rückte aus und trug das Öl ab. Es wurde eine Anzeige wegen einer Umweltstraftat gefertigt.

