POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 15.04.2024 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Tuning- und Poserkontrolle - Ein Fahrzeug sichergestellt

Beamtinnen und Beamte des Polizeipräsidiums Heilbronn führten am Freitagabend im Stadtgebiet Heilbronn Tuning- und Poserkontrollen durch. Zwischen 17 Uhr und 23 Uhr wurden 43 Fahrzeuge und 51 Personen kontrolliert. Hierbei konnten 13 Verstöße festgestellt und geahndet werden. Unter Anderem wiesen vier Fahrzeuge technische Mängel auf. Ein Pkw wurde aufgrund einer Manipulation am verbauten Luftfahrwerk mit erheblichen Mängeln sichergestellt und wird einem Sachverständigen vorgeführt werden.

Bad Friedrichshall: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Eine bisher unbekannte Person verschaffte sich am frühen Samstagmorgen unberechtigt Zutritt zu einem Haus in Bad Friedrichshall. Gegen 2.30 Uhr machte sich der Unbekannte an der Terrassentüre des Gebäudes in der Flemingstraße zu schaffen. Vermutlich trat der Täter lediglich einen Schritt in das Haus und wurde in diesem Moment durch einen Bewohner gestört, welcher das Licht im Treppenhaus betätigte. Entwendet wurde daher nichts. Der verursachte Sachschaden wird auf circa 500 Euro geschätzt. Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 zu melden.

Heilbronn: Zeugen nach Raubdelikt gesucht

Eine bisher unbekannte Frau entwendete am Samstagmorgen die Handtasche einer 74-Jährigen in Heilbronn. Die Seniorin befand sich gegen 10.20 Uhr in der Hofeinfahrt ihres Wohnhauses in der Luisenstraße, als die Unbekannte sich von hinten näherte und ihr die Handtasche entriss. Anschließend flüchtete die Täterin zu Fuß in Richtung Wilhelmstraße. Die Diebin trug bei der Tat schwarze Oberbekleidung, eine helle Hose und vermutlich eine Brille. Wer hat zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 74790 an das Polizeirevier Heilbronn.

Nordheim: Polizei sucht Zeugen nach Brand einer Gartenhütte

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem am Samstagmorgen eine Gartenhütte in Nordheim niederbrannte. Gegen 6 Uhr wurde dem Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsidium Heilbronn eine Rauchentwicklung im Schluchterner Weg gemeldet. Beim Eintreffen der Beamten stand eine Gartenhütte bereits in Vollbrand. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr vollständig gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden an der Hütte und an umliegenden Weinreben wird auf circa 18.000 Euro geschätzt. Zur Klärung der Brandursache werden nun Zeugen gesucht, die am Samstagmorgen verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Schluchterner Wegs gemacht haben. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07133 2090 beim Polizeirevier Lauffen zu melden.

Ittlingen: Einbruch in Tankstelle - Wer hat etwas gesehen?

Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Sonntag auf Montag unberechtigt Zutritt zu einer Tankstelle in Ittlingen. Zwischen 23 Uhr am Sonntag und 1.30 Uhr am Montagmorgen öffneten der oder die Täter gewaltsam die Zugangstüre zu dem Gebäude in der Reihner Straße und entwendeten Zigaretten und Tabak in noch unbekannter Menge. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07262 60950 an das Polizeirevier Eppingen.

Heilbronn: Welche Ampel zeigte "Grün"? - Zeugen gesucht

Nach einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen in Heilbronn sucht die Polizei Zeugen. Gegen 10.20 Uhr war ein 41-Jähriger mit seinem Audi auf der Neckartalstraße in Richtung Heilbronn unterwegs. Zeitgleich befuhr ein 84-Jähriger mit seinem VW Golf die Wimpfener Straße und wollte nach rechts auf die Neckartalstraße auffahren. Im ampelgeregelten Einmündungsbereich kollidierten die beiden Fahrzeuge miteinander. Der hierbei entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Beide Unfallbeteiligten gaben an, dass ihre Ampel Grün zeigte. Daher sucht die Polizei nun Verkehrsteilnehmer, die Angaben zur Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 204060 beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen zu melden.

Heilbronn-Neckargartach: Motorräder gestohlen - Zeugen gesucht

Unbekannte entwendeten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag drei Motorräder in Heilbronn-Neckargartach. Zwischen 20 Uhr am Mittwoch und dem Donnerstagnacht, 0.30 Uhr, betraten die Täter das Gelände eines Motorradhändlers in der Franz-Reichle-Straße und trugen vermutlich die mit Lenkradschlössern gesicherten Krafträder vom Firmengelände. Zum Abtransport der Maschinen muss ein größeres Fahrzeug oder Anhänger genutzt worden sein. Bei den entwendeten Motorrädern handelt es sich um eine Suzuki GSX-800 in Silber, eine Suzuki GSX-S125 in Weiß und eine Yamaha YZF-320 in Schwarz. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zum Verbleib der Maschinen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Ittlingen: Mit über 1,5 Promille Unfall verursacht

Ein Verletzter und Sachschaden in Höhe von circa 9.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Samstagnachmittag in Ittlingen. Gegen 13.30 Uhr war ein 26-Jähriger Motorradfahrer mit seiner Suzuki auf der Grüner-Hof-Straße in Richtung Richen unterwegs und wollte nach links in ein Grundstück abbiegen. Hierfür verlangsamte er sein Fahrzeug. Dies nahm ein hinter ihm fahrender 28-Jähriger in seinem Skoda rechtzeitig wahr und bremste sein Auto ebenfalls bis zum Stillstand ab. Einem wiederum dahinterfahrenden 35-Jährigen gelang dies nicht, weshalb er mit seinem Fiat auf den Skoda auffuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Skoda auf die Suzuki aufgeschoben und alle Fahrzeuge beschädigt. Der Fahrer des Fiat wurde leicht verletzt, musste aber nicht im Krankenhaus behandelt werden. Trotzdem musste er die Beamten in ein solches begleiten, da im Rahmen der Unfallaufnahme festgestellte wurde, dass der 35-Jährige vor Fahrtantritt dem Alkohol zugesprochen hatte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Daher musste er im Anschluss eine Blutprobe im Krankenhaus abgeben. Sein Führerschein wurde einbehalten. Er muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Ilsfeld: Zwei Verletzte bei Unfall nach Sekundenschlaf

Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 30.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Samstagnachmittag bei Ilsfeld. Gegen 15 Uhr war eine 34-Jährige mit ihrem Audi auf der Landesstraße 1105 von Ilsfeld in Richtung Lauffen unterwegs, als sie, vermutlich aufgrund von Sekundenschlaf, mit ihrem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn abkam, durch ein Gebüsch schleuderte, sich überschlug und auf dem parallel zur Fahrbahn verlaufenden Feldweg zum Stehen kam. Die Fahrerin und ihr 35-Jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Das ebenfalls im Auto mitfahrende 4-Jährige Kind blieb unverletzt. Alle Beteiligten wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Jagsthausen: Vier Verletzte bei körperlicher Auseinandersetzung

Bei einer Auseinandersetzung wurden in der Nacht auf Sonntag in Jagsthausen vier Personen verletzt, zwei davon schwer. Gegen 2.50 Uhr gerieten mehrere Personen in einem Schnellimbiss in der Hauptstraße zunächst in einen verbalen Streit. Aus diesem entwickelte sich im weiteren Verlauf eine körperliche Auseinandersetzung bei der die vier Personen verletzt wurden. Wie es zu den Verletzungen kam ist nun Teil der Ermittlungen. Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

Bad Friedrichshall: Mit über 1,7 Promille Unfall verursacht

Sachschaden in Höhe von circa 28.000 Euro verursachte ein betrunkener Verkehrsteilnehmer in der Nacht auf Samstag in Bad Friedrichshall. Der 45-Jährige war zuvor, gegen 1.10 Uhr, mit seinem Ford in der Gartenstraße unterwegs, als er, vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung, mit seinem Fahrzeug von der Straße abkam und mit einem dort geparkten Volvo zusammenstieß. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Volvo frontal auf eine Hauswand geschoben. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrers fest, weshalb ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Nachdem dieser einen Wert von über 1,7 Promille zeigte, musste der Mann die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde einbehalten.

Pfaffenhofen: Mit fast zwei Promille und ohne Führerschein vor Polizei geflüchtet - Zeugen und Geschädigte gesucht

Am Sonntagmorgen flüchtete ein 22-Jähriger mit seinem Mercedes in Pfaffenhofen vor der Polizei. Der junge Mann war zuvor bereits im Bereich des Polizeipräsidiums Karlsruhe durch seine Fahrweise aufgefallen und sollte einer Kontrolle unterzogen werden. Dieser entzog er sich und flüchtete. Wenig später konnte der Mercedes in Pfaffenhofen auf der Zaberfelder Straße in Richtung Brackenheimer Straße fahrend festgestellt werden. Beim Erkennen der Streife flüchtete der 22-Jährige erneut und bog in die Zaberstraße ab. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnte der Mercedes im Bereich der Bogersmühle erneut entdeckt werden. Beim Versuch den Fahrzeugführer zum Anhalten zu bewegen, stellten die Beamten den Streifenwagen quer zur Fahrtrichtung des 22-Jährigen ab. Der junge Mann versuchte nun rechts am Polizeiauto vorbeizufahren und fuhr in der Böschung die Weinberge hinauf. Hierbei beschädigte er mehrere Rebstöcke. Beim Wiedereinscheren auf die Fahrbahn kollidierte der Mercedes mit dem abgestellten Streifenwagen und beschädigte diesen. Anschließend setzte der Mann seine Fahrt fort. Im weiteren Verlauf konnte der 22-Jährige, aufgrund eines Zeugenhinweises, zu Fuß im Bereich des Kirschenhofs angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Sein Pkw wurde festgefahren im nahegelegenen Wald aufgefunden. Ein im Anschluss durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,9 Promille. Daher musste der Mercedes-Fahrer die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und zwei Blutproben abgeben. Außerdem stellte sich heraus, dass der Mann ohne gültige Fahrerlaubnis fuhr und sein Fahrzeug nicht versichert ist. Des Weiteren befanden sich an dem Mercedes die Kennzeichen eines anderen Fahrzeugs. Der 22-Jährige muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen. Sein Pkw wurde abgeschleppt und sichergestellt. Die Polizei sucht nun Zeugen der Geschehnisse. Außerdem werden mögliche Geschädigte gesucht. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07133 2090 beim Polizeirevier Lauffen zu melden.

Heilbronn: Betrunken vor Polizei geflüchtet und Unfall verursacht

Sachschaden in Höhe von circa 27.000 Euro ist das Ergebnis eines Unfalls am frühen Sonntagmorgen in Heilbronn. Gegen 5 Uhr sollte ein 37-jähriger Audi-Fahrer, nach einer vorangegangenen Unfallflucht in der Siebeneichgasse, in der Mauerstraße einer Kontrolle unterzogen werden. Beim Erkennen der Streife beschleunigte der Mann sein Fahrzeug, um sich der Kontrolle zu entziehen. Bei seiner Flucht überfuhr der Mann, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, in der Robert-Bosch-Straße einen Gehweg und prallte mit dem Audi gegen einen Baum. Von dort wurde das Fahrzeug abgewiesen und kollidierte mit einem Metallgestänge. Auch der folgende Streifenwagen kam von der Fahrbahn ab und überfuhr den Randstein, wobei das Fahrzeug beschädigt wurde. Der 37-Jährige konnte vorläufig festgenommen werden und musste die Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten, da sie Alkoholgeruch in seiner Atemluft feststellten. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

