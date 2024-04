Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 15.04.2024 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Öhringen: Pkws frontal kollidiert - Zeugen gesucht

Aus bisher unbekannter Ursache stießen am Freitagnachmittag ein Ford Focus und ein Seat Alhambra in Öhringen zusammen. Die 62-jährige Fahrerin des Fords war gegen 15.40 Uhr auf der Westallee von Verrenberg in Richtung "Treffener Ring" unterwegs. Dort kam sie wohl nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Seat einer 44 Jahre alten Frau. Der Alhambra kam durch den Aufprall nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Baum und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden von rund 8.500 Euro. Verletzt wurde niemand. Das Polizeirevier Öhringen sucht Zeugen des Unfalls. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 zu melden.

Öhringen: Mann in Asylunterkunft schwer verletzt

Nach bisherigen Ermittlungen wurde ein 35-Jähriger bei einer Auseinandersetzung in Öhringen schwer verletzt. Der Mann kam am Samstagmorgen gegen 2.20 Uhr mit schweren Verletzungen zum Polizeirevier Öhringen. Vermutlich wurde er von zwei bis drei anderen Personen in der Unterkunft "Im Brenntenstock" geschlagen und getreten. Eine Person soll ihm eine Flasche auf dem Kopf zerschlagen haben. Der Mann wurde aufgrund seiner Verletzungen mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Ermittlung dauern an.

