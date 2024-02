POL-FR: Lenzkirch - Fehler beim Parken mit anschließender Unfallflucht

Freiburg (ots) - Am 10.02.2024, gegen 20:10 Uhr befuhr eine Pkw-Fahrerin die K4964 (Kirchsteige) in Titisee-Neustadt, von der B31, Ausfahrt Neustadt-Ost kommend in Richtung Neustadt, als ihr ein bislang unbekannter dunkler Pkw entgegen kam. Als die beiden Fahrzeuge sich fast auf gleicher Höhe befanden , schwenkte der unbekannte Fahrzeugführer plötzlich nach links ...

