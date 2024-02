Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt - Fahrzeug entfernt sich unerlaubt nach Unfall

Am 10.02.2024, gegen 20:10 Uhr befuhr eine Pkw-Fahrerin die K4964 (Kirchsteige) in Titisee-Neustadt, von der B31, Ausfahrt Neustadt-Ost kommend in Richtung Neustadt, als ihr ein bislang unbekannter dunkler Pkw entgegen kam. Als die beiden Fahrzeuge sich fast auf gleicher Höhe befanden , schwenkte der unbekannte Fahrzeugführer plötzlich nach links auf die Fahrspur der Beteiligten 02 aus, welche um einen Zusammenstoß zu vermeiden, nach rechts ins Bankett ausweichen musste und hierbei mit einem Leitpfosten kollidierte. Der unbekannte Fahrer des dunklen Pkws entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die weitere Schadensregulierung zu kümmern. Am beschädigten Pkw entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden an der Beifahrerseite.

Zeugen, welche Hinweise zum Unfallbeteiligten machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Titisee-Neustadt, Tel. 07651/9336-0 in Verbindung zu setzen.

