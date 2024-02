Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt - Mehrere körperliche Auseinandersetzungen zur Fasnetszeit

Freiburg (ots)

Eine relativ ruhige Fasnetzeit kann die Polizei im Hochschwarzwald verzeichnen. Die Narren feierten ausgelassen die fünfte Jahreszeit, ohne dass es zu größeren polizeilichen Einsätzen kam. Dennoch kam es zu einigen handgreiflichen Auseinandersetzungen im Zuständigkeitsbereich des Polizeireviers Titisee-Neustadt.

Im Rahmen einer Fastnachtsveranstaltung in Friedenweiler-Rötenbach am Sonntag, den 11.02.2024, kam es gegen 19:40 Uhr zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen, in dessen Verlauf der 17-jährige Beschuldigte dem 19-jährigen Geschädigten eine Bierflasche auf den Kopf geschlagen haben soll. Im Weiteren entstand eine weitere Diskussion zwischen mehreren Personen, welche in ein Gerangel von mehreren Beteiligten ausartete. Hierbei soll der zuvor benannte 17-jährige Beschuldigte einer 45-jährigen Frau mit der Faust auf das rechte Auge geschlagen haben. Außerdem soll ein weiterer 24-jähriger Mann durch den Beschuldigten ins Gesicht geschlagen worden sein, welcher Verletzungen an der Lippe davontrug. Die weiteren Ermittlungen des komplexen Sachverhalts wurden durch den Polizeiposten Löffingen übernommen.

Bei derselben Veranstaltung kam es zu einer weiteren Körperverletzung. Hierbei wollte ein 17-jähriger Beschuldiger an einem Brauchtumswagen, alkoholische Getränke ordern, welche ihm durch die dort ausschenkenden Personen verwehrt wurden, da er sich nicht ausweisen wollte. Hierauf entwickelte sich eine verbale Auseinandersetzung, in welcher die weiblichen Zeugen durch den 17-jährigen Jugendlichen beleidigt wurden.

Eine hinzugerufene 19-jährige Frau forderte den Beschuldigten schließlich auf, den Brauchtumswagen zu verlassen, woraufhin der Beschuldigte die 19-jährige Frau an der Schulter zurückstieß. Die 19-jährige Frau konnte sich abfangen und festhalten, sodass sie nicht zu Boden stürzte. Schlussendlich verließ der Beschuldigte den Brauchtumswagen.

Am Samstagmorgen, den 10.02.2024, gg. 02:00 Uhr ereignete sich in einer Bar in der Adlerstraße in Neustadt eine körperliche Auseinandersetzung, bei der mindestens ein Angestellter verletzt wurde. Zunächst kam es in der Gaststätte zu einer verbalen Streitigkeit zwischen mehreren Personen, in dessen Verlauf die Besucher des Lokals verwiesen wurden. Der 40-jährige Geschädigte versuchte noch, die Streitigkeit zu schlichten, was ihm jedoch nicht gelang. Im Außenbereich der Gaststätte wurde dieser von der 10-köpfigen Gruppe geschlagen und getreten, wodurch er Verletzungen am Bein und Händen erlitt. Eine Fahndung nach den flüchtenden Tätern durch die Polizeistreife verlief negativ.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen, sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 07651/9336-0 erbeten.

