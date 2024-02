Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Gaststätteneinbruch - ein Tatverdächtiger festgenommen, zweiter flüchtig

Freiburg (ots)

Zwei mutmaßliche Einbrecher sind in der Nacht auf Sonntag, 11.02.2024, bei einem Gaststätteneinbruch in Bad Säckingen in flagranti erwischt worden. Gegen 03:40 Uhr war eine Zeugin auf den mutmaßlichen Einbruch aufmerksam geworden und hatte die Polizei verständigt. Als sich die polizeilichen Einsatzkräfte dem Objekt annäherten, soll eine Person aus einem Fenster gesprungen und davongerannt sein. Auf der Flucht stürzte diese Person und konnte durch die Polizei festgenommen werden. Einem zweiten Tatverdächtigen gelang die Flucht. An der Gaststätte konnten mutmaßlich frische Aufbruchspuren festgestellt werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen wurde gegen den festgenommenen 44-jährigen kosovarischen Staatsangehörigen Untersuchungshaftbefehl erlassen. Die Ermittlungen dauern an.

