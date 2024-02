Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Innerhalb von wenigen Tagen zwei Mal negativ aufgefallen...

Neustadt/Weinstraße (ots)

... ist ein 23-Jähriger aus Neustadt/W., welcher am 20.02.2024 um 16:00 Uhr in der Branchweilerhofstraße in 67433 Neustadt/W. mit einem E-Scooter einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Der Fahrer wurde bereits am 15.02.2024 mit dem E-Scooter kontrolliert. Hierbei konnte festgestellt werden, dass dieser unter Alkohol- und Cannabiseinfluss steht. Auch am heutigen Tag stand der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, weshalb diesem eine Blutprobe entnommen wurde. Der E-Scooter wurde aufgrund des Wiederholungsfalles mit dem Ziel der Einziehung/ Verwertung sichergestellt. Auf den Neustadter kommt nun erneut ein Straf-, sowie Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Zudem wird die Führerscheinstelle über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt.

