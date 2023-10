Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (508/2023) Unfallflucht auf der B27 - Dunkles Auto überholt auf einer Kuppe trotz Gegenverkehr, Zeugen gesucht

Göttingen (ots)

Gieboldehausen, B27 zwischen Elbingen und Auekrug

Samstag, 14. Oktober 2023, gegen 04:10 Uhr

GIEBOLDEHAUSEN (lg) - Auf der B27 ist es am vergangenen Samstagmorgen (14.10.23) zwischen Elbingen und dem Auekrug (Landkreis Göttingen) zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein bislang unbekanntes Auto auf einer Kuppe zum Überholen ansetzte und ein entgegenkommender 27-jähriger Lkw-Fahrer aus Halle nach rechts in den Grünstreifen ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Am Lkw entstand ein geschätzter Schaden von etwa 2.000 Euro.

Leider setzten sowohl der Unfallverursacher, als auch das überholte Fahrzeug ihre Fahrt in Richtung Gieboldehausen fort. Laut Angaben des, glücklicherweise unverletzten, Lkw-Fahrers, habe das überholte Auto noch kurz gebremst, sodass er eine weibliche Fahrzeugführerin erkennen konnte. Zu dem Unfallverursacher liegen keine Angaben vor.

Die ermittelnden Beamten der Polizei Gieboldehausen bitten nun insbesondere die mögliche Zeugin darum, sich unter Telefon 05528- 205840 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell