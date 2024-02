Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfallflucht

Obrigheim (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitag, 16.02.2024, 16:30 Uhr und Montag, 19.02.2024, 06:40 Uhr wurde ein ordnungsgemäß am Fahrbahnrand in der Grünstadter Straße in Obrigheim geparkter Opel durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Geschädigte stellte beim Aufsuchen seines Fahrzeugs am Montagmorgen eine Delle in der Motorhaube fest. Aufgrund der Nähe zum Feld und des Schadensbildes, könnte der Schaden durch ein landwirtschaftliches Fahrzeug versursacht worden sein. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt unter 06359/9312-0 oder per E-Mail (pigruenstadt@polizei.rlp.de) entgegen.

