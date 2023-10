POL-STD: Zwei Schwerverletzte bei Unfall auf Landesstraße 124 in der Gemarkung Harsefeld

Stade (ots) - Am vergangenen Wochenende hat der bisher unbekannte Reifenschlitzer in Buxtehude wieder zugeschlagen. In der Zeit zwischen Freitag, 20:00 h und Sonntag, 12:00 h wurden in der Halepaghenstraße und in der Friedrichstraße bei insgesamt sieben am Fahrbahnrand geparkten Autos jeweils ein Reifen vermutlich ...

mehr