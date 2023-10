FW-MH: Verkehrsunfall auf der Aktienstraße

Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

Verkehrsunfall auf der Aktienstraße

Mülheim an der Ruhr

Heute Abend kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Aktienstraße in Mülheim an der Ruhr. Gegen 19:10 Uhr wurde eine angefahrene Person, die laut Anrufern unter einem Personenkraftwagen eingeklemmt sein sollte, gemeldet. Unverzüglich wurde ein Hilfeleistungszug samt Rettungs- und Führungsdienst zur Einsatzstelle entsandt. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte konnte schnell festgestellt werden, dass die angefahrene Person zwar nicht eingeklemmt, aber aufgrund des Unfallgeschehens reanimationswürdig war. Die medizinische Versorgung und der anschließende Transport in ein geeignetes Krankenhaus wurden sofort eingeleitet. Der Fahrer und weitere Zeugen des Unfalls wurden durch Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei betreut, konnten aber an der Einsatzstelle verbleiben. Die Aktienstraße war während des Einsatzes zwischenzeitlich in beide Fahrtrichtungen gesperrt, so dass es auch zu erheblichen Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr kam. Im späteren Verlauf wurde, für die Unfallaufnahme durch die Polizei, die Einsatzstelle durch die Feuerwehr ausgeleuchtet. Insgesamt dauerte der Einsatz circa 2 Stunden. (ME)

