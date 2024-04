POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 18.04.2024 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots) - Lauffen am Neckar: Polizei sucht Zeugen nach Hausfriedensbruch Eine bisher unbekannte Person verschaffte sich am Mittwoch unberechtigt Zutritt zu Wohnungen in Lauffen am Neckar. Gegen 10 Uhr behauptete der Mann gegenüber einer 83-Jährigen in der Hölderlinstraße, dass er den Wasserzähler ...

