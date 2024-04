Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 18.04.2024

Heilbronn (ots)

A6/A81: Viele Verstöße bei Großkontrolle des Güterverkehrs geahndet

Über 50 Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Heilbronn und des Bundesamts für Logistik und Mobilität führten am Mittwoch zwei Großkontrollen des Güterverkehrs an den Autobahnen 6 und 81 durch. Zwischen 9 Uhr und 13 Uhr positionierten sich die Beamtinnen und Beamten zwischen dem Autobahnkreuz Weinsberg und der Anschlussstelle Bretzfeld. Im Rahmen der Verkehrssicherheitsaktion "sicher.mobil.leben", mit dem Schwerpunkt "Güterverkehr im Blick" wurde hier gezielt das Abstandsverhalten der Lkw-Fahrer überwacht und bei Verstößen eingeschritten. Außer der Überwachung des Mindestabstands von 50 Metern legten die eingesetzten Kräfte ebenfalls ein Augenmerk auf die Einhaltung der Sozialvorschriften, die Ladungssicherung und den technischen Zustand der Fahrzeuge. Von 14 Uhr bis 19 Uhr wurden an der Tank- und Rastanlage "Ob der Tauber-Ost" ebenfalls Kontrollen mit denselben Schwerpunkten durchgeführt. Hierbeiwurde flankierend präventiv die mehrsprachige Infobroschüre "fit on tour" von "Gib 8 im Verkehr" an die kontrollierten Fahrzeugführer ausgehändigt. Insgesamt wurden während der Kontrollmaßnahmen 99 Fahrzeuge und deren Insassen überprüft. Hierbei konnten 186 Regelverstöße festgestellt werden. Alleine 68 Mal wurde der Mindestabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug unterschritten. Bei 11 der Kontrollierten musste die Ladungssicherung beanstandet werden. 23 Lkw-Fahrer müssen wegen Überholen im Überholverbot mit einem Bußgeld rechnen. 73 Personen verstießen gegen die Sozialvorschriften. Außerdem wurden je eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz, wegen Urkundenfälschung und wegen der illegalen Einfuhr von Cannabis gefertigt. Ein Lkw mit Anhänger wurde bei einer technischen Prüfstelle vorgeführt. Hierbei konnten erhebliche Mängel an der Bremsanlage, sowie eine Überladung von 20 Prozent festgestellt werden. Daher wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein weiterer kontrollierter Fahrer transportierte einen überlangen Überseecontainer auf einem Anhänger, wodurch die zulässige Fahrzeuglänge von 16,50 Metern überschritten wurde. Außerdem stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnisklasse CE war. Auch er musste sein Fahrzeug stehen lassen. Insgesamt untersagten die Einsatzkräfte im Rahmen der Kontrollen 11 Fahrzeugführern die Weiterfahrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell