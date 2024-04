Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.04.2024

Heilbronn (ots)

Schöntal/Tauberbischofsheim: Festnahme nach Betäubungsmittel- und Waffenfund

Nachdem am 21. März 2024 sechs Personen wegen des Verdachts des bandenmäßigen Betäubungsmittelhandels festgenommen wurden (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5759050 ), führten die anschließenden Ermittlungen der Kriminalpolizei Tauberbischofsheim zu einem weiteren 46-jährigen Tatverdächtigen. Dieser soll mindestens seit Dezember 2023 Amphetamin in nicht geringer Menge von den bereits Festgenommenen gekauft haben. Aus diesem Grund wurde durch die Staatsanwaltschaft Mosbach ein Durchsuchungsbeschluss für die Wohnanschrift des Mannes in Schöntal erlassen und am 11. April 2024 durch Beamte des Polizeipräsidiums Heilbronn vollstreckt. Hierbei stießen die Polizisten auf Amphetamin und Marihuana sowie diverse Schusswaffen und Munition. So konnten ein Sturmgewehr, eine Maschinenpistole, ein Spazierstock-Schussapparat, eine Pistole ohne Lauf sowie verschiedene Langwaffen, Kurzwaffen und Revolver sichergestellt werden. Außerdem wurden mindestens 10.000 Schuss Munition verschiedenster Kaliber aufgefunden und sichergestellt.

Nach seiner Festnahme wurde der 46-Jährige am Folgetag einem Haftrichter beim Amtsgericht Öhringen vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Heilbronn wegen des Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln und der Ausübung der tatsächlichen Gewalt über Kriegswaffen beantragten Haftbefehl und setzte diesen in Vollzug, woraufhin der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell