Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: PRESSEMITTEILUNG DES POLIZEIPRÄSIDIUMS HEILBRONN VOM 19.04.2024 MIT EINEM BERICHT AUS DEM LANDKREIS HEILBRONN

Heilbronn (ots)

Untergruppenbach/Obergruppenbach: Küchenbrand Am Freitag, 19.04.2024, gegen 00:30 Uhr meldete die 82-jährige Bewohnerin in der Sofie-Bühler-Straße in Obergruppenbach einen Brand in der Küche. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr konnte sie sich mit ihrem Ehemann ins Freie retten. Die Feuerwehr konnte den Küchenbrand schnell unter Kontrolle bringen, sodass die Flammen nicht auf die anderen Zimmer übergriffen. Über die Brandursache und die Schadenshöhe können bislang keine genaueren Angaben gemacht werden. Das Ehepaar wurde mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung vorsorglich ins nächstgelegene Krankenhaus verbracht. Neben der Polizei waren zahlreiche Feuerwehr und Rettungskräfte im Einsatz. Das Polizeirevier Weinsberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

