POL-SO: FOLGEMELDUNG: Unbekannter PKW-Fahrer streifte nun schwer verletzten Kradfahrer

Lippstadt (ots) - Am gestrigen Mittwoch, gegen 20:15 Uhr, wurde einer 19-Jährigen aus Bad Westernkotten an einer Bushaltestelle an der Rixbecker Straße (gegenüber dem Busbahnhof) das Handy gestohlen. Auf den Bus wartend war sie mit ihrem Handy beschäftigt, als sich ein bislang Unbekannter vor die 19-Jährige stellte und ihr das Handy aus der Hand riss. Der Räuber sprang über eine Hecke. Hier wartete ein weiterer Unbekannter, beide flüchteten in Richtung Bahnhof. Die ...

