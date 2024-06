Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bad Sassendorf - Weslarn - Vier Verletzte

Bad Sassendorf (ots)

Am gestrigen Mittwochabend kam es gegen 23:30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf dem Bettinghauser Weg. Ein 20-jähriger Fahrzeugführer aus Hildesheim befuhr mit seinem VW den Bettinghauser Weg in Richtung Weslarn. Im Fahrzeug befanden sich vier jugendliche Mitfahrer im Alter von 16 und 17 Jahren. Etwa in Höhe der Hausnummer 34 kam der junge Fahrer mit seinem Pkw ins Schleudern. Das Fahrzeug geriet in den rechtsseitigen Straßengraben und kollidierte dort mit einem Baum. Aufgrund der Wucht des Aufpralls wurde der VW zurück auf die Fahrbahn geschleudert und kam letztendlich im linken Straßengraben zum Stillstand. Alle fünf Insassen wurden bei dem Unfall verletzt und zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser transportiert. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten fest, dass der 20-jährige Hildesheimer unter Alkoholeinfluss stand. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet und der Führerschein des jungen Mannes noch vor Ort sichergestellt. Der VW, der einen Totalschaden aufwies, wurde abgeschleppt.

