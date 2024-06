Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Schwerpunkteinsatz der Polizei

Soest (ots)

Am gestrigen Montag führten Beamte der Polizeiwache Soest in der Zeit von 6 bis 13 Uhr, einen Schwerpunkteinsatz durch. Im Fokus des Einsatzes stand die Verkehrsüberwachung des Schulweges an der Kreuzung Niederbergheimer Straße / Immermannwall sowie begleitende Geschwindigkeitsmessungen im Bereich von Kindergärten und Schulen im Stadtgebiet. Die eingesetzten Beamten ahndeten im Rahmen des Einsatzes insgesamt dreißig Verkehrsverstöße. Darunter zwanzig Geschwindigkeitsverstöße sowie die verbotswidrige Nutzung von Mobiltelefonen als Fahrzeugführer und die Missachtung einer Rotlicht anzeigenden Ampel. Insgesamt wurden die Kontrollen sehr positiv durch die Bürgerinnen und Bürger aufgenommen, was sich in zahlreichen Bürgergesprächen widerspiegelte. Die Polizei in Soest wird auch zukünftig derartige Schwerpunkteinsätze durchführen, um die Zahl der Verkehrsunfälle nachhaltig zu verringern.

