Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Dieb beklaut 82-Jährigen

Werl (ots)

Am gestrigen Dienstag, gegen 10:40 Uhr, wurde ein 82-jähriger Werler Opfer eines Diebstahls in der Engelhardtstraße. Der Mann war dort unterwegs, um von der Bank Geld abzuholen, als ihn ein bislang Unbekannter ansprach, ob er ihm Geld wechseln könne für den Parkautomat.

Nach Erledigung der Bankgeschäfte, begab sich der 82-Jährige zurück in sein Auto, als er ein weiteres Mal von dem Unbekannten angesprochen wurde. Nochmals fragte er nach Kleingeld. Als der Werler in sein Portmonee schaute, griff der Unbekannte herüber, warf eine 2-Euro-Münze hinein und wollte selbst nach dem Kleingeld schauen. Der Senior zog die Geldbörse jedoch zurück und händigte ihm das Kleingeld selber aus. Dieser bedankte sich und verschwand. Anschließend bemerkte der 82-Jährige den Diebstahl: Der Unbekannte hatte das zuvor abgehobene Geld geklaut!

Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden: Der Mann hat eine kräftige Statue, ist circa 1,80 Meter groß. Er sprach gebrochen Deutsch mit südländischem Akzent.

Die Polizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02922-91000 entgegen. Die Polizei appelliert an dieser Stelle: Augen auf und Tasche zu. Seien Sie wachsam, denn Diebe sind äußerst erfinderisch. Hier ein paar Tipps:

- Rechnen Sie vor allem in Menschenmengen damit, dass Diebe Sie ablenken wollen, um Sie zu bestehlen. Bleiben Sie misstrauisch, wenn Sie von Unbekannten angesprochen werden - mit welchem Anliegen auch immer. - Tragen Sie Wertsachen und Dokumente nicht in der Handtasche bei sich, sondern verteilen Sie sie in verschlossenen Innentaschen Ihrer Oberbekleidung. Empfehlenswert sind auch Brustbeutel, Gürtelinnentaschen oder Geldgürtel. - Tragen Sie Ihre Hand- oder Umhängetasche stets verschlossen unter dem Arm geklemmt und mit dem Verschluss zum Körper. In Geschäften, Fußgängerzonen oder ähnlich belebten Bereichen sollten Sie auch Rucksäcke immer verschlossen unter dem Arm tragen. - Verwahren Sie Wertgegenstände wie Geldbörse, Mobiltelefon und Schlüssel nicht in der Einkaufstasche, dem Einkaufskorb oder Einkaufswagen und legen Sie Ihr Portemonnaie an der Kasse nicht aus der Hand. - Lassen Sie Gepäck und Wertsachen nie aus den Augen. Nehmen Sie Geldbörsen, Mobiltelefone, Schlüssel usw. aus Kleidungsstücken, die Sie an Garderoben oder über Stuhllehnen hängen. - Hängen Sie Ihre Tasche in Restaurants oder Cafés nicht an die Stuhllehne, sondern stellen Sie sie auf Ihren Schoss oder auf den Boden, fixiert zwischen Ihren Füßen. Legen Sie ihr Mobiltelefon nicht offen auf den Tisch, sondern behalten Sie es in einer verschlossenen Tasche. - Führen Sie nur so viel an Bargeld mit, wie Sie brauchen. - Notieren Sie niemals die vierstelligen PINCodes von Debit- oder Kreditkarten sowie Mobiltelefonen, sondern lernen Sie diese auswendig.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell