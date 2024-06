POL-SO: Lippstadt - Lipperbruch - Bushaltestellen beschmiert

Soest (ots) - Am gestrigen Montagabend, gegen 23:30 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zur Arnsberger Straße, in etwa in Höhe des dortigen Autohauses gerufen. Eine auf dem Seitenstreifen abgestellte Sattelzugmaschine war aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten. Der Fahrer des Lkw versuchte noch, mit einem Feuerlöscher das Feuer zu bekämpfen, aufgrund einer Verpuffung des Dieseltanks breitete sich der Brand aber ...

mehr