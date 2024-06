Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach

Kürten - Fahrerin gefährdet mehrfach den Gegenverkehr

Bergisch Gladbach / Kürten (ots)

Gestern Abend (10.06.), um kurz nach 18:00 Uhr, wurde die Polizei von einem Verkehrsteilnehmer telefonisch darüber informiert, dass eine auffallend unsicher fahrende Fahrzeugführerin mehrfach in den Gegenverkehr geraten sei und dabei andere gefährdet haben soll. Die gefährlichen Situationen passierten demnach insbesondere im Bereich der L289 zwischen Siefer Hof und Oberasselborn in Fahrtrichtung Kürten-Spitze. Der Zeuge konnte eine gute Personenbeschreibung abgeben und auch das Kennzeichen des Pkw der Marke Audi ablesen. Er folgte der Frau und übermittelte so der Polizei immer den genauen Standort des Fahrzeugs.

Umgehend begaben sich zwei Streifenwagenbesatzungen zu der von dem Zeugen genannten Örtlichkeit und fanden den beschriebenen Pkw geparkt an der Halteranschrift in Kürten vor.

Kurz darauf trafen die Polizisten auch die Fahrerin des Pkw an ihrer Wohnanschrift an. Die 37-jährige Frau machte einen stark alkoholisierten Eindruck und räumte den Konsum von Alkohol ein. Einen Atemalkoholtest lehnte sie ab, so dass die vorwerfbare Alkoholisierung erst durch die zwei angeordneten Blutproben bestimmt werden kann. Die Blutproben wurden ihr in einem Krankenhaus durch einen Arzt entnommen.

Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung infolge Alkoholgenusses eingeleitet. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell