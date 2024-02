LPI-EF: 635.000 Euro an Betrüger verloren

Landkreis Sömmerda (ots) - In Andisleben wurden am Wochenende zwei Einbrüche begangen. Zunächst hatte am Montagmorgen ein 61-Jähriger den Notruf gewählt, weil ein Fenster an seiner Arbeitsstelle aufgebrochen war. Das Innere des angrenzenden Gebäudes war durchwühlt worden. Ein 1.500 Euro teures Quad, sowie zwei Elektrowerkzeuge fielen den Dieben zum Opfer. Spuren am Tatort deuteten darauf hin, dass sich ein Täter verletzt hatte. Auf der Fahrt zur Anzeigenaufnahme fiel ...

