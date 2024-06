Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Raub auf offener Straße

Lippstadt (ots)

Am gestrigen Mittwoch, gegen 20:15 Uhr, wurde einer 19-Jährigen aus Bad Westernkotten an einer Bushaltestelle an der Rixbecker Straße (gegenüber dem Busbahnhof) das Handy gestohlen. Auf den Bus wartend war sie mit ihrem Handy beschäftigt, als sich ein bislang Unbekannter vor die 19-Jährige stellte und ihr das Handy aus der Hand riss. Der Räuber sprang über eine Hecke. Hier wartete ein weiterer Unbekannter, beide flüchteten in Richtung Bahnhof. Die Männer können wie folgt beschrieben werden: bei dem Räuber handelt es sich um einen Mann mit südländischem Erscheinungsbild, er ist circa 1,70-1,80 Meter groß, er war mit einem schwarzen Kapuzenpullover und einer schwarz Cap bekleidet. Der zweite Mann wirkte ebenfalls südländisch. Er trug ein weißes T-Shirt mit schwarzer Aufschrift.

Wer Hinweise zu den beiden Unbekannten geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02941-91000 zu melden. (rb)

