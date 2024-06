POL-WHV: Einbruch in Vereinsheim in der Plauenstraße - Polizei sucht Zeugen

Jever (ots) - Am 09.06.2024 kam es in der Neuen Straße in Jever in Höhe eines dortigen Restaurants gegen 17:30 Uhr zu einer Körperverletzung. Dort wurde ein 15-jähriger Jugendlicher von einer Tätergruppe von ca. acht bis zehn Personen bedrängt und einer der Täter versetzte ihm einen Schlag in das Gesicht. Der Angreifer wird wie folgt beschrieben: - zwischen ...

