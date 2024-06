Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Bockhorner Oldtimermarkt - Die Vareler Polizei zieht eine positive Bilanz

Bockhorn (ots)

Am vergangenen Wochenende fand der traditionelle Oldtimermarkt in Bockhorn statt, der von Polizeikräften der Polizei Varel sowie von den Polizeistationen in Zetel und Bockhorn begleitet wurde. Aufgrund der hohen Teilnehmeranzahl kam es hinsichtlich des An- und Abreiseverkehrs vereinzelnd zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Dies betraf insbesondere die zur Veranstaltung führenden Einfahrtstraßen, d.h. den Oldenburger Weg sowie die Südstraße und die Friedrichsfelder Straße. Obgleich der hohen Besucheranzahl registrierte die Polizei einen friedlichen Verlauf und ein geringes Straftatenaufkommen. So erhielten die eingesetzten Beamt*innen u.a. Kenntnis von zwei Diebstählen, wobei in einem Fall unbekannte Täter eine in der Hosentasche befindliche Geldbörse entwendeten und in einem anderen Fall eine Geldbörse aus einem unverschlossenen Wohnmobil stahlen. Weiterhin konnten drei Trunkenheitsfahrten registriert werden; hierzu siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/5797017.

