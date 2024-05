Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines Wohnhauses nach Blitzeinschlag

Straslund (ots)

Am 30.05.2024 gegen 14:25 Uhr wurde der Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern-Rügen der Brand eines Doppelhauses in der Rostocker Chaussee in Stralsund gemeldet. Beim Eintreffen der Rettungskräfte und der Polizei am Brandort hatten die Bewohner das Haus bereits verlassen. Personen waren nicht in Gefahr. Die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr der Hansestadt Stralsund und die Freiwilligen Feuerwehren aus Niepars und Prohn waren mit insgesamt 51 Kameraden im Einsatz. Zusätzlich war ein Rettungswagen vor Ort. Die Kriminalpolizei war im Einsatz und wurde durch einen Brandursachenermittler unterstützt. Zum Zeitpunkt des Brandes gab es über Stralsund ein Gewitter. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist ein Blitz genau mittig in das Dach des Doppelhauses eingeschlagen und hat den Dachstuhl in Brand gesetzt . Beide Haushälften waren betroffen. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 50.000 Euro. Im Auftrag Olaf Haase Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg

