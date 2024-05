Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Kradunfall auf der B 104 bei Löcknitz- Kradfahrer verletzt

PHR Pasewalk (ots)

Am 27.05.2024 gegen 19.10 Uhr kam es auf der B 104 zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Kradfahrer. Nach derzeitigen polizeilichen Ermittlungen befuhr ein 52-jähriger polnischer Fahrer einen PKW VW Passat die B 104 und hatte die Absicht in der Ortschaft Bismark nach links in eine Einmündung abzubiegen. Ein 21-jähriger deutscher Kradfahrer einer Kawasaki fuhr hinter dem PKW in gleicher Fahrtrichtung und erkannte den Abbiegevorgang zu spät, weshalb er links an dem Pkw vorbeifahren wollte. In der Folge kam es zu einem seitlichen Zusammenstoß zwischen dem PKW und dem Krad. Der Kradfahrer kam in Folge des Zusammenstoßes nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Stromkasten. Durch den Zusammenstoß erlitt der Biker schwere Verletzungen und wurde zur weiteren medizinischen Behandlung durch einen Rettungswagen in das Krankenhaus Pasewalk verbracht. Der PKW Fahrer blieb unverletzt. Am Krad entstand ein Sachschaden von 4000 Euro und an dem Pkw ca. 3500 Euro. Bei dem Stromkasten entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro und blieb nach ersten Erkenntnissen weiterhin funktionsfähig. Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache wird die Kriminalpolizei übernehmen.

